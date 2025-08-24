Cem Bölükbaşı, Spa-Francorchamps'ta Podyuma Çıktı

Cem Bölükbaşı, Spa-Francorchamps'ta Podyuma Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series'in Spa-Francorchamps ayağında pole pozisyondan başlayarak zorlu mücadelede podyuma yükseldi ve Türkiye'ye gurur yaşattı.

İSTANBUL, -MİLLİ yarış pilotu Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series'in Spa-Francorchamps ayağında yarışa pole pozisyondan başladı, zorlu mücadelede podyuma yükselerek Türkiye'ye gurur yaşattı.

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2025 European Le Mans Series (ELMS) takvimindeki en ikonik yarışlardan biri olan 4 Hours of Spa-Francorchamps'ta takımıyla birlikte üçüncü olarak podyuma çıktı. 23-24 Ağustos yarış hafta sonunda, sıralama turlarında takım olarak pole pozisyon (birincilik) elde eden Bölükbaşı ve ekibi, yarışa en önde başladı. Ancak yarış sırasında arka arkaya çıkan sarı bayraklar ve güvenlik aracı müdahaleleri, sıralamanın beklenmedik şekilde değişmesine yol açtı.Yarışı dördüncü sırada tamamlayan ekip, yarışın ardından üçüncü sıradaki rakiplerinin ceza almasıyla birlikte resmi sonuçlarda podyuma yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Cem Bölükbaşı, zorlu Spa pistinden puanla ayrılmış oldu.

Cem Bölükbaşı, "Spa gibi ikonik ve teknik anlamda zor bir pistte yarışmak her zaman büyük bir sınav. Tüm takım olarak güçlü bir performans gösterdik. Yarışın dinamikleri nedeniyle pozisyon kaybetsek de sonunda podyuma çıkmak bizim için büyük moral kaynağı oldu. Bu başarıyı ülkem adına gururla taşıyorum" dedi.

Belçika'daki efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşen mücadele, motor sporları takvimindeki zorluk seviyesi yüksek yarışlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.