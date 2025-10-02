Haberler

Celtic taraftarları UEFA'yı suçlayarak İsrail'i protesto etti
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçta Celtic taraftarları, Braga ile oynadıkları maç öncesi İsrail'i men etmeyen UEFA'yı soykırıma ortak olmakla suçladı. Celtic taraftarı, "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.

'ONLARI HEMEN ATIN!'

Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.

FİLİSTAN BAYRAKLARI AÇILDI

İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
