İskoçya'da şampiyonluk yarışında heyecan dorukta

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde Celtic, Rangers'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında lider Hearts ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Maçta Daizen Maeda'nın iki golü ile önemli bir galibiyet elde eden Celtic, sezonun son haftasında lider Hearts ile karşılaşacak.

Şampiyonluk Grubu'nda lider Hearts'ın dün Motherwell ile 1-1 berabere kaldığı haftada Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı ağırladı.

Mikey Moore'un 9. dakikada attığı golle Rangers'ın öne geçtiği karşılaşmada, ev sahibi ekip 23. dakikada Hyun-Jun Yang ile berberliği yakaladı.

Celtic, Daizen Maeda'nın 53 ve 57. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Sezonun bitimine 2 hafta kala Şampiyonluk Grubu'nda Hearts 77 puanla liderlik koltuğunda otururken, Celtic 76 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin son haftasında Celtic, sahasında Hearts'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
