Celil Yüksel: Buraya kazanmaya gelmiştik / Metin eklendi

SAMSUNSPOR forması giyen Celil Yüksel, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele verdik. Maça çok iyi hazırlamıştık ve buraya kazanmaya gelmiştik. Beraberlik bizi mutlu etmeyecekti. Kaybettiğimiz için mutsuz ve üzgünüz" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor forması giyen Celil Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini ancak mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getiren Celil Yüksel, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele verdik. Maça çok iyi hazırlamıştık ve buraya kazanmaya gelmiştik. Beraberlik bizi mutlu etmeyecekti. Tabii ki Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Eksiklerine çok iyi çalışmıştık. Zaman zaman sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz için mutsuz ve üzgünüz. Çünkü çok iyi mücadele verdik. Tüm ekibin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hafta içi Avrupa maçımız var. Ona odaklanacağız. Bugün yaptığımız yanlışlardan ders çıkaracağız. İnşallah Perşembe günü ülkemizi gururlandırırız" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL SAHA İÇİNDE GÜZEL'

Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından maçtaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine Celil, "Ben bu konulara genelde çok girmek istemiyorum, uzak kalmak istiyorum. Futbol saha içinde güzel. Resimleri ben de gördüm. Saha içinde o an görmemiştim ama üzgünüz. Herkes hata yapabilir ama keşke olmasaydı. Çok iyi mücadele vermiştik. En çok buna üzülüyorum. Çok istemiştik, hocamızın istediği planı çok iyi uyguladık. 2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi. Geçiş çok yakaladık. Üzgünüz" yorumunu yaptı.

Her Türk futbolcunun milli takımda oynamak isteyeceğini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Her Türk futbolcusunun vatan ve milli takım sevgisi vardır. Uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim. Çalışmaya devam edeceğim" dedi.

'SON 5 DAKİKADA MAÇ DÖNDÜ'

Fenerbahçe'de çok kaliteli ayakların olduğunu söyleyen ve maçın son 5 dakikada döndüğüne dikkat çeken Celil, "Çok önemli oyunculara karşı oynadık. Fenerbahçe büyük bir camia ve kulüp. Karşımızda kaliteli ayaklar vardı. Onlara fırsat vermemeye çalıştık. Daha çok adam adama oynadık. Çok başarılı yansıttık bunu sahaya. Son 5 dakikada maç döndü. İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı