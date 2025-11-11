Celil Yüksel, Bahis İddialarına Yanıt Verdi

Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis oynayan futbolcular listesinde kendi isminin de yer almasıyla ilgili açıklama yaparak, "Kariyerim boyunca futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Savunma hakkımı tüm hukuki yollarla kullanacağım" dedi.

TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. TFF'nin açıkladığı listede Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel de yer aldı. Samsunsporlu Celil Yüksel, bahis iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Celil Yüksel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, söz konusu iddiaların hukuka aykırı olduğunu ve hem kendi kişisel itibarını hem de kulübüyle olan ilişkisini zedelediğini belirtti. Celil Yüksel, kariyeri boyunca Türk futboluna alın teriyle hizmet ettiğini vurgulayarak, "Her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettim" diye konuştu.

Türk hukukuna olan güvenini ifade eden futbolcu, "Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntü duyuyorum. Savunma hakkımı tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.