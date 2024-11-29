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Çelebispor Kulübü'nden Yeni Spor Müdürü'ne Ziyaret

Çelebispor Kulübü'nden Yeni Spor Müdürü'ne Ziyaret
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Çelebispor Kulübü antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Dönmez'i ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.

Erzurum'da özellikle Uzakdoğu sporları ile özdeşleşen ve son yıllarda salon sporları ile buz sporlarında da adından sıkça söz ettiren Çelebispor Kulübü antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Dönmez'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Muhammet Çelebi, Özkan Kırıveroğlu, Fatma Kırıveroğlu, Emre Karataş, Cihat Kırcı ve Yasin Karataş'tan oluşan antrenör grubu ziyarette yer alan isimler oldu.

Karate antrenörü Muhammet Çelebi, "Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Erdoğan Dönmez'i Çelebispor kulübü olarak ziyaret ettik ve başarı dileklerimizi ilettik" dedi.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de Çelebispor ailesinin ziyaretinden bir hayli memnun olurken, kendilerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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