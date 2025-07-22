Celal Kuzu, Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcusu Celal Kuzu, Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Kuzu, başarılı performansıyla Milli Takım aday kadrosuna seçildi.
Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcusu Celal Kuzu, Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yesevi ERVA Spor Kulübü sporcusu Celal Kuzu, 32,5 kg sıkletinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.
Başarılı performansıyla Milli Takım aday kadrosuna seçilen Celal Kuzu, Antrenörü Halil İbrahim Karaca nezaretinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor