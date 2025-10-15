Haberler

Çekya Milli Takımı'nda Hasek ile Yollar Ayrıldı

Çekya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek görevine son verildi. 2024 Ocak ayında takımın başına geçen Hasek, 21 maçta 11 galibiyet elde etti. Son maçında Faroe Adaları'na yenilmesi, bu ayrılığın sebebi arasında gösteriliyor.

Çekya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 62 yaşındaki Çek teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

Ocak 2024'te ikinci kez takımın başına geçen Hasek, Çekya ile 21 maçta 11 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Hasek yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda 7 maçta 13 puan toplayan Çekya, Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Grupta son olarak Faroe Adaları deplasmanına çıkan Çekya, rakibine 2-1 yenilmişti.

