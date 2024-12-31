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Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in gelişiyle birlikte taraftarlarına ödül dağıtacak bir çekiliş düzenliyor. 6 Ocak'taki Al Fayha maçında stada gelecek olan taraftarlara çekilişle çeşitli ödüller verilecek.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e emanet eden Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, deneyimli teknik adamın gelişini fırsata çeviriyor.

ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak. Siyah beyazlılar daha çok taraftarı maçlara çekmek için çekiliş yapma kararı aldı.

Yönetimin yapacağı çekilişin ödüller şöyle;

  • 1 Araba
  • 3 adet telefon
  • 2 adet tablet
  • "İmparator Fatih Terim" imzalı 20 forma
  • Fatih Terim ve futbolcularla tanışmak, kulüp müzesinde gezebilmek için 20 adet bilet
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMEHMET K.:

Türkiye de vergi dolandırıcılığı yaptı. İmparator kondu ismi senelerce feto nun desteği ile GS yi şampiyon yaptı. Hükümet onu Yunandayken arayıp tebrik etti. Türkiyenin özeti.

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Haber Yorumlarıahmet zekayi kurt:

imparator..? bu kelime hiç bu kadar ayağa düşmemişti..

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Yakında gerçeği görüp şutlarlar...

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