Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e emanet eden Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, deneyimli teknik adamın gelişini fırsata çeviriyor.

ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak. Siyah beyazlılar daha çok taraftarı maçlara çekmek için çekiliş yapma kararı aldı.

Yönetimin yapacağı çekilişin ödüller şöyle;