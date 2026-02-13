Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni erkekler 10 bin metre kategorisinde Çek sporcu Metodej Jilek, 12 dakika 33.43 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Jilek, 5 bin metre yarışındaki ikinciliğinin ardından oyunlardaki ikinci madalyasını elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler 10 bin metre kategorisinde Çek Metodej Jilek, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde sürat pateni erkekler 10 bin metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Bu kategoride Metodej Jilek, 12 dakika 33.43 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Jilek, 5 bin metre yarışındaki ikinciliğinin ardından oyunlardaki ikinci madalyasını aldı.

Polonyalı Vladimir Semirunniy'in 5.65 saniye geride gümüş madalya elde ettiği yarışta Hollandalı Jorrit Bergsma ise 7.05 saniye farkla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
