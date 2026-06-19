Haberler

Cehennem Deresi Kanyonu'nda dünya yoga günü etkinliği

Cehennem Deresi Kanyonu'nda dünya yoga günü etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen yoga ve meditasyon etkinliğinde vatandaşlar doğayla iç içe spor yapma imkanı buldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen yoga ve meditasyon etkinliğinde vatandaşlar doğayla iç içe spor yapma imkanı buldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Artvin İl Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen yoga ve meditasyon etkinliği, doğa ile sporu bir araya getirdi.

Kanyonun etkileyici atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar yoga ve meditasyon yaparak hem fiziksel aktivitede bulundu hem de doğayla iç içe vakit geçirdi. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in yaylaları, kanyonları ve doğal güzellikleriyle açık alan sporları için önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

Paylaşım geldi bile! Icardi Galatasaray'da

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı