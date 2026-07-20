Milli basketbolcu Cedi Osman, PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Yunanistan Basketbol Ligi ekibi PAOK, milli basketbolcu Cedi Osman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, NBA'de de Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs'ta oynamıştı.
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli oyuncu Cedi Osman'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan milli oyuncu, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Cleveland Cavaliers (2017-2023) ve San Antonio Spurs'ta (2023-2024) oynayan Cedi, 2024'te Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya döndü.
Cedi Osman, 2024-2026 yıllarında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.