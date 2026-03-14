Haberler

Euroleague'de 31. haftanın MVP'si Cedi Osman

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Euroleague'de 31. haftanın MVP'si, Yunan ekibi Panathinaikos'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman oldu. Osman, Zalgiris Kaunas'a karşı oynanan maçta sergilediği performansla bu ödüle layık görüldü.

Euroleague'de 31. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un evinde Zalgiris Kaunas'u 92-88 mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen milli basketbolcu Cedi Osman, haftanın MVP'si seçildi. Cedi, mücadelede 24 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanırken, Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas'tan sonra bu sezon MVP ödülünü elde eden Panathinaikoslu 3. basketbolcu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

