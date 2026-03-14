Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman

Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Zalgiris Kaunas'a karşı oynanan maçta sergilediği 24 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma performansıyla Avrupa Ligi'nin 31. hafta MVP'si seçildi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'un Zalgiris Kaunas'ı 92-88 yendiği maçta, 24 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma performansı sergileyen Cedi Osman, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.

Milli basketbolcu, bu sezon Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn (2 kez) ve Kostas Sloukas'ın ardından bu ödülü alan üçüncü oyuncu oldu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
