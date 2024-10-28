Üye Girişi
Haberler

Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un, Moskova'da düzenlenen üst düzey bir etkinlikte 2 sandalye arasında şınav çekmesi dikkat çekti.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı bir törende dikkat çeken hareketler yaptı. Kadirov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanına gidip boş bulunan 2 sandalye arasında şınav çekti.

SPORA DÜŞKÜNLÜĞÜYLE TANINIYOR

Spora düşkünlüğüyle bilinen ve son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kadirov'un bu anları sosyal medyada gündem oldu.

Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Çeçenistan Moskova

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı

İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uygulamışlar
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı? 29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet ile ilgili anlamlı, duygusal, görselli mesajlar! Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.