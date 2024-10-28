Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı bir törende dikkat çeken hareketler yaptı. Kadirov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanına gidip boş bulunan 2 sandalye arasında şınav çekti.

SPORA DÜŞKÜNLÜĞÜYLE TANINIYOR

Spora düşkünlüğüyle bilinen ve son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kadirov'un bu anları sosyal medyada gündem oldu.