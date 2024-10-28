Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un, Moskova'da düzenlenen üst düzey bir etkinlikte 2 sandalye arasında şınav çekmesi dikkat çekti.
Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı bir törende dikkat çeken hareketler yaptı. Kadirov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanına gidip boş bulunan 2 sandalye arasında şınav çekti.
SPORA DÜŞKÜNLÜĞÜYLE TANINIYOR
Spora düşkünlüğüyle bilinen ve son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kadirov'un bu anları sosyal medyada gündem oldu.