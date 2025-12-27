Haberler

Öğretim üyesi Dr. Gençoğlu, dünya ikincisi oldu

Öğretim üyesi Dr. Gençoğlu, dünya ikincisi oldu
Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 63 kg Kick Light kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Cebrail Gençoğlu, 63 kg Kick Light kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Abu Dabi'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, 63 kg Kick Light kategorisinde dünya ikinciliği elde ederek üniversiteyi ve Türkiye'yi uluslararası düzeyde başarıyla temsil etti.

Şampiyona süresince üst düzey bir performans ortaya koyan Dr. Gençoğlu, eleme müsabakalarının ardından Yunanistanlı rakibini mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Çeyrek final karşılaşmasında Çekyalı rakibini de geride bırakarak yarı finale yükselen Gençoğlu, yarı finalde ise 2023 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Macar sporcu ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci raundunda elini incitmesine rağmen mücadeleyi sürdürmeyi başaran Gençoğlu, karşılaşmadan galip ayrılarak finale yükseldi.

Final müsabakasında Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak Türkiye'ye önemli bir derece kazandırdı. - ERZURUM

