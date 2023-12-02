ÇBK ve Tarsus Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Mersin Maratonu'na katılıyor

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin ile Tarsus Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla düzenlenecek olan 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun Halk Koşusu kategorisine kayıt yaptırdı. Her iki takımın oyuncuları da tüm vatandaş ve sporcuları maratona katılmaya davet etti.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin ile Tarsus Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, 10 Aralık Pazar günü 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla koşulacak olan '5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 'Halk Koşusu' kategorisine kayıt yaptırdı. Her iki takımın oyuncuları da tüm vatandaş ve sporcuları maratona katılmaya davet etti.

"Uluslararası Mersin Maratonu Avrupa ve dünyada tanınan bir maraton"

ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, maraton için çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Maraton çok değerli. Uluslararası Mersin Maratonu Avrupa ve dünyada tanınan bir maraton. Biz de takım olarak maratonu destekleyeceğiz" dedi. Bu tür organizasyonların Mersin'in tanınması açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Orak, "Birçok spor kanalında yayımlanıyor. Farklı bir spor dalından söz ettirmek de çok önemli. Biz orada olacağız, herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ÇBK oyuncularından Derin Yaya da Mersin'in bir spor şehri olduğunu söyleyerek, "Bu çok güzel bir organizasyon. Öncelikle Mersin'de organize edilmesi gerçekten çok güzel. Bizlerde o gün orada olacağız. Bu maratonun profesyonel anlamda düzenlenmesi, olimpik sporcuların gelecek olması ve halkımızın da katılım sağlamasıyla gerçekten şehrimiz adına güzel bir organizasyon olacak. Hem sporun popülerleştirilmesi hem de halka daha çok aktarılması açısından olumlu katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu tip uluslararası etkinliklerin Mersin'imize çok büyük faydası olduğuna inanıyorum"

5. Uluslararası Mersin Maratonu'na kendilerinin de katılacağından söz eden Tarsus Spor Kulübü Başantrenörü Mustafa Secerlioğlu, "Maratondaki Halk Koşusu'na halkımızın da katılmasını bekliyoruz. Doğu Akdeniz'in Paris'i olarak kabul ettiğimiz Mersin'imize bu tip uluslararası etkinliklerin çok büyük faydası olduğuna inanıyorum. Bu tip organizasyonların sürekli yapılması hem Türkiye'miz hem de Mersin'imiz açısından çok büyük katkı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Tarsus Spor Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Merve Uygül Bostancı ise "Tarsus Spor Kulübü olarak 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nda yerlerimizi alacağız. Mersin bir spor kenti. Herkesi bu Halk Koşusu'na bekliyoruz. Mersin'de bu tarz aktivitelerin çoğalarak artmasını talep ediyoruz. 10 Aralık 2023 Pazar günü biz de oradayız" diyerek herkesi koşuda yerini alması için maratona davet etti.

"Herkesi maratona bekliyoruz, çok keyifli bir maraton olacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kadrosu ve Daire Başkanları da halk koşusunda koşmak için kaydını yaptırdı. Genel Sekreter Olcay Tok da tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti. Genel Sekreter Olcay Tok, en son 2018 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu'nun, pandemi gibi nedenlerden dolayı uzun süre yapılmadığını ancak bu sene 5.'sinin yapılacağını, bundan dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. 10 Aralık'ta koşulacak olan maratonda, çok ciddi sporcuların olduğunun altını çizen Tok, "Halk Koşusu da yapacağız. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticileri olarak topluca katılımda bulunacağız. Herkesi maratonda koşmaya davet ediyoruz. Herkes buyursun gelsin, çok keyifli olacak. Bundan eminiz" sözlerine yer verdi. - MERSİN