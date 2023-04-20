ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Roberto Iniguez, final serisi için iddialı konuştu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Roberto Iniguez, final serisi için iddialı konuştu.

EuroLeague Kadınlar'da sezonu 2'nci tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, lige döndü. Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), hazırlıklarını sürdürüyor.

Genel menajer Ender Ünlü de play-off serisinde iddialı olduklarını kaydetti.