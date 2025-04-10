ÇBK Mersin Yarı Finalde Valencia Basket ile Karşılaşacak

FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'de mücadele eden ÇBK Mersin, yarı finalde yarın İspanyol Valencia Basket ile karşılaşacak.

İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final organizasyonunda, çeyrek finalde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenen ÇBK Mersin yarı finale yükseldi. Rakibi karşısında zorlu mücadeleden galip ayrılan ÇBK Mersin, böylelikle organizasyonda üst üste üçüncü kez yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde rakibi Tango Bourges Basket'i saf dışı bırakan Mersin ekibi, yarı finalde yarın Valencia Basket ile karşılaşacak.

Başantrenör Ahmet Kandemir, rakipleri karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Öncelikle, maçı kazandığımız için mutluyum. Gerçekten iyi oynadık. Ancak zorlu bir maçtı. Valencia'ya karşı daha iyi oynayabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Bridget Carleton ise elde ettikleri galibiyet için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bourges inanılmaz oynadı. İyi bir mücadele ortaya koyacaklarını biliyorduk. Galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

FIBA Kadınlar EuroLeague ikici etapta daha önce karşılaştığı İspanyol Valencia Basket'e ilk maçta 89-57'lik skorla mağlup olan ÇBK Mersin, evindeki rövanş maçında ise rakibini 92-77 yenmişti. Valencia Basket bu sonuçla direkt Euroleague 6'lı Final'e kalırken, ÇBK Mersin FIBA Kadınlar EuroLeague Ön Eleme Turu'nun ardından bir kez daha Valencia Basket'e rakip oldu. ÇBK Mersin ile Valencia Basket, Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Salonu'nda yarın finale çıkmak için mücadele edecek. - MERSİN