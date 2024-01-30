ÇBK Mersin, USK Prag'a mağlup olarak çeyrek finale yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 14. haftasında ÇBK Mersin, evinde karşılaştığı Çekya'nın USK Prag ekibine 77-56 mağlup oldu. Bu sonuçla ÇBK Mersin çeyrek finale yükseldi.

Edip Buran Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta Çekya ekibi ilk periyotu 20-25 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Çekya ekibi, devreye 37-42 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını koruyan USK Prag bu periyotu da 64-47 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, USK Prag maçı 77-56 kazandı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Cecilia Toth (Macaristan), Esperanza Mendoza (İspanya)

ÇBK Mersin: Williams 13, Mabrey 7, Epoupa, Araujo 2, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın, 4 Kiss 13, Melis Gülcan 4, Cornelius 8, Derin Yaya 2, Meltem Avcı

USK Prag: Oblak 16, Cazorla 9, Ayayi 4, Magbegor 12, Hof 7, Andelova, Conde 8, Vyoralova 10, Sabally 11, Sipova

1. Periyot: 20-25 (USK Prag lehine)

Devre: 37-42 (USK Prag lehine)

3. Periyot: 47-64 (USK Prag lehine) - MERSİN