ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yenerek Galip Geldi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u evinde 80-70 mağlup etti. Maçta, Mersin takımından Rupert 26 sayı ile en çok dikkat çeken oyuncu oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman
ÇBK Mersin: Howard 15, Anderson 13, Thornton 8, Derin Yaya 2, Rupert 26, Asena Yalçın 2, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 2, McCowan 10
OGM Ormanspor: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Aokuso 6, Sissoko 16, Berger 17, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 24-20
Devre: 49-37
3. Periyot: 62-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 80-70 yendi.
Sıcak Gelişme:
Şiddetli kar yağışının etkili olduğu 19 şehirdeki okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.