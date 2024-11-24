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ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yenerek Galip Geldi

ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-70 Yenerek Galip Geldi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u evinde 80-70 mağlup etti. Maçta, Mersin takımından Rupert 26 sayı ile en çok dikkat çeken oyuncu oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman

ÇBK Mersin: Howard 15, Anderson 13, Thornton 8, Derin Yaya 2, Rupert 26, Asena Yalçın 2, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 2, McCowan 10

OGM Ormanspor: Sutton 19, Manolya Kurtulmuş 8, Aokuso 6, Sissoko 16, Berger 17, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 24-20

Devre: 49-37

3. Periyot: 62-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 80-70 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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