ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a uzatmalarda mağlup oldu

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Polat Parlak, Sertan Kırklar, Ali Osman Kanık.

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Elizabeth Williams 13, Virag Kiss 11, Melis Gülcan, Marina Mabrey 36, Laura Cornelius 3, Derin Kaya 14, Sinem Ataş 8, Kuanitra Holingsvorth 3, Meltem Avcı

NESİBE AYDIN: Feride Şevval Akalan 21, Jessica Thomas 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Pelin Derya Bilgiç 11, Gamze Takmaz, İlayda Güner 10, Alaina Denise Coates 23, Katarına Zec 13

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

DEVRE: 48-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-55

NORMAL SÜRE: 77-77

1'İNCİ UZATMA: 84-84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci haftasında ÇBK Mersin, normal süresi 77-77 sona eren ve iki kez uzayan karşılaşmada Nesibe Aydın'a 98-94 mağlup oldu. ÇBK Mersin mücadeleye; Asena Yalçın, Elizabeth Williams, Marina Mabrey, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth beşlisi ile çıktı. ÇBK Mersin ile Nesibe Aydın karşılaşmasının normal süresi 77-77 sona erdi. İlk 5 dakikalık uzatma 84-84 tamamlandı. İkinci 5 dakikalık uzatmada Nesibe Aydın rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleden 98-94 galip ayrıldı.