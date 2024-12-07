Üye Girişi
Haberler
ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın

 Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın

Trump, Suriye konusunda tavrını belli etti

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi 79-73 Yenerek 11. Haftayı Galibiyetle Tamamladı

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi 79-73 Yenerek 11. Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basket'i 79-73 mağlup etti. Maçın detaylarında Mersin'in önde gittiği periyotlar dikkat çekti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin sahasında Melikgazi Kayseri Basket'i 79-73 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat

ÇBK Mersin: Anderson 26, Magarity 21, Thornton 11, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Powers 13, Diallo 13, Fall 8, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Dilara Tongar

1. Periyot: 19-14 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 41-30 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-54 (ÇBK Mersin lehine)

Beş faul alanlar: Kübra Edat, Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Dev derbide zafer Beşiktaş'ın
img

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
img

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.