Haberler

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon Çimsa ÇBK Mersin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'ya 77-75 mağlup olan Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla kupayı kazandı.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı. Ancak ilk karşılaşmada elde ettiği fark sayesinde toplam skorda üstünlüğü elinde bulunduran ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

