ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşı karşıya gelecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Fenerbahçe ile 5 Nisan'da oynanan ilk maçı 99-76 kaybeden ÇBK Mersin, ikinci müsabakada da rakibine 85-64'lük skorla mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. ÇBK Mersin ile Fenerbahçe, play-off final serisi üçüncü maçında yarın saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Mersin'de 12 Nisan'da oynanan FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında da sarı-lacivertliler 89-80 yenilen ÇBK Mersin, rakibi karşısında saha avantajını da kullanarak galibiyeti hedefliyor.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. - MERSİN