ÇBK Mersin, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 107-74 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Samet Biner, Sait Nedim Çelik
ÇBK Mersin : Kiss 12, Melis Gülcan 12, Cornelius 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Iagupova 16, Asena Yalçın 8, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 14, Elif Bati 5, Holingsvorth 8, Meltem Avcı 12
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Tolefree 34, Nuran Tutsak, Elanur Demir 7, Şara Baş, Pardee 30, Öykü Canlıel, Sena Işık, Betül Kutlu 3, Öykü Taşkın
1. Periyot: 25-15
Devre: 53-43
3. Periyot: 82-54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 107-74 yendi.
Kaynak: AA / Spor