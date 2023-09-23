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ÇBK Mersin, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 107-74 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Samet Biner, Sait Nedim Çelik

ÇBK Mersin : Kiss 12, Melis Gülcan 12, Cornelius 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Iagupova 16, Asena Yalçın 8, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 14, Elif Bati 5, Holingsvorth 8, Meltem Avcı 12

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Tolefree 34, Nuran Tutsak, Elanur Demir 7, Şara Baş, Pardee 30, Öykü Canlıel, Sena Işık, Betül Kutlu 3, Öykü Taşkın

1. Periyot: 25-15

Devre: 53-43

3. Periyot: 82-54

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 107-74 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Mersin Hatay Spor Haberler

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