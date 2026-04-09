Haberler

Athianikos: 75-77

Athianikos: 75-77
Güncelleme:
ÇBK Mersin, Basketbol Kadınlar EuroCup finalinde Yunanistan ekibi Athinaikos'u 75-77 mağlup ederek, Avrupa'nın önemli organizasyonlarından birinde şampiyonluğu kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başarıyı tebrik etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Esperanza Mendoza Holgado, Ventsislav Velikov, Sinisa Prpa

ÇBK MERSİN: Büşra Akbaş, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Juskaite 8, Sventoraite 10, Allen 20, Burke 17, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 8, Yahupova 10,

ATHİNAİKOS: Raca 2, Tsineke 14, Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Miller, Tadic 4, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Hristova 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

DEVRE: 38-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

5 FAUL: Anigwe (Athianaikos)

Basketbol Kadınlar EuroCup finali rövanş maçında ÇBK Mersin, Yunanistan ekibi Athinaikos'u konuk etti. Karşılaşmayı 75-77'lik skorla konuk Athianikos kazandı. İlk maçı 5 sayı farkla kazanan ÇBK Mersin bu skorla şampiyon oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu da takip etti.

BAKAN BAK'TAN ÇİMSA ÇBK MERSİN'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasını kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasını kazanarak şampiyon olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. ÇİMSA ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

