Montpellier: 86-60
Basketbol Kadınlar EuroCup yarı final rövanş maçında ÇBK Mersin, Fransız Montpellier'i 86-60'lık skorla yenerek finale yükseldi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sonia Teixeira, Lukasz Jankowski, Nemanja Ninkovic
ÇBK MERSİN: Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Juskaite 9, Sventoraite 19, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Vanloo 2, Yahupova 16,
MONTPELLİER: Hoppie 6, Pospisilova 11, Salgues, Lambert 6, Cisse 2, Rabot 3, Diallo 10, Angloma 2, Breen 15, Bemies 5
1'İNCİ PERİYOT: 13-18
DEVRE: 33-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-48
Basketbol Kadınlar EuroCup yarı final rövanş maçında ÇBK Mersin, Fransız Montpellier'i konuk etti. Karşılaşmayı 86-60'lık skorla kazanan ÇBK Mersin, finale yükseldi.
