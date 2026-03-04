Haberler

Montpellier: 86-60

Montpellier: 86-60
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Kadınlar EuroCup yarı final rövanş maçında ÇBK Mersin, Fransız Montpellier'i 86-60'lık skorla yenerek finale yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Sonia Teixeira, Lukasz Jankowski, Nemanja Ninkovic

ÇBK MERSİN: Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Juskaite 9, Sventoraite 19, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Vanloo 2, Yahupova 16,

MONTPELLİER: Hoppie 6, Pospisilova 11, Salgues, Lambert 6, Cisse 2, Rabot 3, Diallo 10, Angloma 2, Breen 15, Bemies 5

1'İNCİ PERİYOT: 13-18

DEVRE: 33-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-48

Basketbol Kadınlar EuroCup yarı final rövanş maçında ÇBK Mersin, Fransız Montpellier'i konuk etti. Karşılaşmayı 86-60'lık skorla kazanan ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok

Görüntüler yayınlandı: İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı