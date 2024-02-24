Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Selena Gamze Öğet Çerçi, Özkan Çağlayan

Çankaya Üniversitesi : Walker 18, Fontaine 19, Melike Yalçınkaya 14, Williams 7, Gizem Tüzün, Nisanur Barmakçı, Asya Ülker 9, Feryal Defne Atlı 1, Melike Tuğba Oral 4

ÇBK Mersin : Williams 21, Kiss 21, Asena Yalçın 3, Mabrey 9, Copper 14, Melis Gülcan, Sinem Ataş 3, Derin Yaya 3, Meltem Avcı 22

1. Periyot: 9-26

Devre: 29-48

3. Periyot: 50-71

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 96-72 yendi.

Ligde iki maç sonra yenilen Çankaya Üniversitesi 24. maçında 17. yenilgisini yaşadı. ÇBK Mersin ise bu sonuçla 25. maçında 15. galibiyetini elde etti.