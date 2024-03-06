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ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı yenerek Final Four'a kaldı

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 86-63 yenerek Final Four'a yükseldi. Mersin temsilcisi, üstünlüğünü maç boyunca koruyarak galibiyete ulaştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 86-63 yenerek Final Four'a (Dörtlü Final) kaldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede, karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 23-11 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren ÇBK Mersin, devreye 44-33 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Mersin temsilcisi, son çeyreği 65-41 önde tamamladı. Son periyotta mücadeledeki üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 86-63 mağlup etti. Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen ÇBK Mersin, Dörtlü Final'e kaldı.

Seride 1-1 eşitlik vardı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Casademont Zaragoza'yı 79-62 yenerek seride 1-0 öne geçen ÇBK Mersin, deplasmandaki rövanş mücadelesinde ise rakibine 57-56 mağlup olmuştu. Seride 2 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği mücadelenin son maçında ÇBK Mersin, rakibini sahasında taraftarın da desteği ile 86-63 yendi. Karşılaşmayı 7 bin 920 taraftarın izlediği bildirildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Comelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Asena Yalçın, Melis Gülcan, Sinem Ataş 2

Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 8, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Geldof 2, Hermosa 2

1. Periyot: 23-11 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 44-33 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 65-41 (ÇBK Mersin lehine)

Diskalifiye: Mabrey (ÇBK Mersin)

Beş faul alanlar: Mavunga (ÇBK Mersin) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zaragoza İspanya Mersin Spor Güncel Haberler

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