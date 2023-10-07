ÇBK Mersin, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 90-71 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Haldun Çoban, Burak Erkan
ÇBK Mersin : Kiss 18, Melis Gülcan 9, Cornelius 9, Derin Yaya 5, Iagupova 13, Asena Yalçın 7, Sinem Ataş 15, Holingsvorth 4, Meltem Avcı 7, Studer 3, Şuğra Hatice Sönmez, Elif Bati
Bursa Uludağ Basketbol: Evette Williams 18, Coulibaly 3, Tuba Poyraz 9, Avery Williams 8, Baptiste 24, İpek Garip 3, Miray Balotu 2, Eda Şahin 4
1. Periyot: 24-18
Devre: 47-33
3. Periyot: 70-47
Beş faulle çıkan: 38.26 Meltem Avcı (ÇBK Mersin )
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 90-71 yendi.
Kaynak: AA / Spor