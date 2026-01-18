ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 76-45 mağlup etti
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 76-45'lik skorla mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Juskaite 12, Yahupova 12, Geiselsoder 7, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Eslem Güler 3, Ayşenaz Harma 2
BEŞİKTAŞ: Ashaki 9, Fasula 20, Whitcomb 3, Pelin Bilgiç 6, İdil Saçalır 4, Gülşah Duman, Özge Özışık, Toure 3, İlayda Güner
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
DEVRE: 33-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-43
5 FAUL: Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin ), Whitcomb ( Beşiktaş )
Basketbol Kadınlar Süper Ligin 16'ncı haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 76-45'lik skorla ev sahibi ÇBK Mersin kazandı.