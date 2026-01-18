Haberler

ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 76-45 mağlup etti

Güncelleme:
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 76-45'lik skorla mağlup etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Juskaite 12, Yahupova 12, Geiselsoder 7, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Eslem Güler 3, Ayşenaz Harma 2

BEŞİKTAŞ: Ashaki 9, Fasula 20, Whitcomb 3, Pelin Bilgiç 6, İdil Saçalır 4, Gülşah Duman, Özge Özışık, Toure 3, İlayda Güner

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

DEVRE: 33-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-43

5 FAUL: Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin ), Whitcomb ( Beşiktaş )

Basketbol Kadınlar Süper Ligin 16'ncı haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 76-45'lik skorla ev sahibi ÇBK Mersin kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
