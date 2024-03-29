Üye Girişi
Haberler

ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı mağlup ederek finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Edip Buran

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5

Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Ceyda Conker 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5

1. Periyot: 24-17

Devre: 54-34

3. Periyot: 74-43

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

Beşiktaş Mersin Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title