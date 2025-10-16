ÇBK Mersin, Basket Landes'e Yenildi
Basketbol Kadınlar Euroleague ikinci haftasında ÇBK Mersin, Fransız temsilcisi Basket Landes'i ağırladı. Maçın sonucunda Basket Landes, ÇBK Mersin'i 70-69 mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Alin Faur, Mikheil Vartanov, Maden Lucic
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 3, Juskaite 20, Hayes 10, Geiselsoder 13, Burke 13, Razheva 8, Vanloo
BASKET LANDES: Wojta 9, Droguet 2, Djekoundade 3, Musa 7, Macquet 9, Ewodo 9, Massey 10, Bussiere 12, Lacan 9
1'İNCİ PERİYOT: 19-18
DEVRE: 34-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-56
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor