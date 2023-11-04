ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

Mustafa ERCAN / MERSİN,

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Muhammed Murat Zafer, Sait Nedim Çelik.

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Elizabeth Willams 8, Virga Kiss 27, Marina Mabrey 29, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 9, Kuanitra Holingsvorth 9, Meltem Avcı 2, Alina Iagupova, Elanur Menteş 2.

ANTALYA BŞB ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Kelsey Bona 16, Aısa Sheppard 9, Hazal Çetin 3, Günesh Denise Karaoğlan 16, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir 4, Özge Kavurmacıoğlu 7, Andela Delic, Destannı Henderson 12, Helin Boybeyi 7.

1'İNCİ PERİYOT: 31-20

İLK YARI: 58-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-55

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Mersin Servet Tazgül Spor Salonu'nda oynanan maçta ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediye Antalya Toroslar Basketbol'u 104-77 mağlup etti

ÇBK Mersin; Asena Yalçın, Elizabeth Willams, Virga Kiss, Marina Mabrey, Alina Iagupov 5'lisi ile, Antalya Büyükşehir Belediye Antalya Toroslar Basketbol ise; Kelsey Bona, Aisa Sheppard, Özge Kavurmacıoğlu, Andela Delic, Destanni Henderson beşlisi ile sahaya çıktı.

İlk periyotu ÇBK Mersin, 8-25 tamamlarken ilk yarı da 58-43 ev sahibi lehine bitti.

3'üncü periyodu da ÇBK Mersin parkede üstünlüğünü sürdürerek 83-55 olarak tamamladı. Maçın son periyodundan Antalya ekibinin tüm çabalarına rağmen ÇBK Mersin, sahadan 104-76 galip ayrılarak taraftarını sevindirdi.