Çaykur Rizespor, yurt dışı kampının ardından Rize'de hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yurt dışı kampının ardından son hazırlıklarına Rize'de devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamlamasının ardından Rize'ye geri döndü. 3 günlük aranın ardından yeşil-mavili ekip hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Antrenman, çift kale maç ile son buldu. - RİZE