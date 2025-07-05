Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, topla teknik çalışmanın ardından pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi. Milli takımda bulunan futbolcular antrenmana katılmadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda topla teknik çalışma gerçekleştirdi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular ise katılmadı.

Çaykur Rizespor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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