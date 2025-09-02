Çaykur Rizespor, Yahia Fofana ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Yahia Fofana ile Anlaştı
Çaykur Rizespor, Fildişi Milli Takımı kalecisi Yahia Fofana ile prensipte anlaştı. Genç kaleci, sağlık kontrolünden sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Süper Lig'in 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fransa 1'inci Lig ekibi Angers'da forma giyen 25 yaşındaki milli kaleci Yahia Fofana ile prensipte anlaştı. Fildişili milli file bekçisi, yeşil-mavili takım için İstanbul'a geldi. Genç eldivenin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
