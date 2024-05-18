Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.
76. dakikada topla buluşan İbrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda top direkten döndü.
79. dakikada gelişen İbrahim Olawoyin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşla top az farkla auta çıktı.
90. dakikada Dal Varesanovic'in pasıyla defansın arkasına sarkan Akintola'nın şutunu kaleci Andreas Gianniotis kurtardı.
90+3. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Hajradinovic'in ortasında kaleci Tarık Çetin topu çeldi. Kaleciden dönen topu önüne alan Costa'nın şutunda meşin yuvarlak Tarık'tan sekip direğe çarparak dışarı çıktı.
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, Muammer Sarıkaya (Dal Varesanovic dk. 77), Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri (Gustavo dk. 77), İbrahim Olawoyin, David Akintola, Adolfo Gaich
Yedekler: Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Azubuike Okechukwu, Mithat Pala, Güvenç Usta, Oumar Diouf, Mame Mor Faye
Teknik Sorumlu: İlhan Palut
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Ben Quanes, Sadık Çiftpınar (Kenneth Omeruo dk. 83), Jackson Porozo, Gökhan Gül, Julien Ngoy (Oğulcan Çağlayan dk. 63), Aytaç Kara, Loret Sadiku, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Trazie Thomas Zai, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit
Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu
Sarı Kartlar: Altin Zeqiri, David Akintola, Gustavo (Çaykur Rizespor) Ben Quanes, Jackson Porozo, Loret Sadiku, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - RİZE