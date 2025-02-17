Çaykur Rizespor ve Galatasaray Golsüz Beraberlikte İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile sahasında karşılaştı. İlk yarıda her iki takım da gol atamadı. Maçta önemli anlar ve pozisyonlar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Atilla Mocsi'nden aldığı pasta ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Hojer'in şutunda top Muslera'nın kucağında kaldı.
33. dakikada sol kanattan Mithat'ın ortasında topa gelişine vuran Taha Şahin'in şutunda savunmadan sekerek Akintola'nın önüne düştü. Topu düzelttikten sonra vuruşunu gerçekleştiren Akintola'nın şutunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.
28. dakikada Torreira'ya pres yaparak topu alan Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Sowe, ilerledikten sonra şutunu çekerken top direkten döndü.
42. dakikada Ali Sowe ile gelişen kontra atakta, topu ceza sahasına koşu yapan Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada sol kanatta Mithat'tan aldığı pasla Hojer, ceza sahasına ortalarken Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Atilla Mocsi, Alikulov, Casper Hojer, Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Abdülkadir Ömür, Mithat Pala, Ali Sowe
Yedekler: Grbic, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Ghezzal, Berkay Özcan, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Zeqiri, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Akintola, Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Cuesta (Galatasaray) - RİZE