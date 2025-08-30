Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a attığı goller ofsayta takıldı

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a attığı goller ofsayta takıldı
Güncelleme:
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında bulduğu iki gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

RİZESPOR'UN 2 GOLÜ İPTAL

İlk yarısı çekişmeli geçen karşılaşmadaÇaykur Rizespor'un iki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara gönderdi. VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz'ı uyardı ve pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

BU KEZ ALI SOWE OFSAYT

Karşılaşmanın 44. dakikasında Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Leroy Sane çok tehlikeli bir noktada topu kaptırdı. Laçi, Sowe'un pasında topu ağlara yolladı fakat gol bir kez daha ofsayta takıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
