Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor
AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.
Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Çaykur Didi Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Bayarslan, yaptığı inceleme sonrasında saha zemininin temizlenmesini istedi.
Yeşil-mavili kulüp görevlileri, sahayı temizleme çalışması yürütürken, bu esnada kar yağışı da devam ediyor.
Stada gelen Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kafilesi de sahaya çıkarak zeminin son durumunu kontrol etti.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor