Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor - Haberler

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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Çaykur Didi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bayarslan, yaptığı inceleme sonrasında saha zemininin temizlenmesini istedi.

Yeşil-mavili kulüp görevlileri, sahayı temizleme çalışması yürütürken, bu esnada kar yağışı da devam ediyor.

Stada gelen Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kafilesi de sahaya çıkarak zeminin son durumunu kontrol etti.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Volkan Bayarslan, Rizespor, kar, Spor, Haberler

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