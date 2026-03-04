Haberler

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçı değerlendirdi ve turu kaybettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, turu daha önce kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, şunları kaydetti:

"İlk 25 dakikaya kadar istediğimiz oyunu yansıttığımız, pozisyon vermediğimiz bir bölümdü. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Ceza sahası dışından cezalandırdılar. 3-0'dan sonra bizim için zor Beşiktaş için kolaydı. İkinci yarıya dirençli başladık. Sonra iki kalecinin hatasıyla 4-1 biten bir oyun oldu. Turu burada kaybetmedik. Gaziantep'e 5 attıktan sonra Erzurum ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında 45 şuta rağmen 1 gol atabilmemiz buraya dezavantajlı gelmemize sebep oldu. Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik ediyoruz. Pazar günü Antalya maçı var. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu