Haberler

Recep Uçar: "Farklı hayaller kurmak istiyorduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından, bekledikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Uçar, rakiplerinin direncine ve kendi takımlarının üretkenliğindeki eksikliklere dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar karşılaşmayı değerlendirdi. Uçar, "Fatih Karagümrük'ün son sırada yer alması, oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Son 3-4 haftadaki performansımızın altında kaldık. Bir türlü oyuna giremedik. Rakip çok dirençliydi. Net savunma yaptılar. Bir türlü üretkenlik gösteremedik. Çok da pozisyon vermediğimiz bir maçı 2 gol yiyerek tamamladık. Çok kolay bir frikik savunmasında ikinci top bize maçı kaybettirdi. Üzgünüz. Bu maçı kazanıp, farklı yerler için farklı hayaller kurmak istiyorduk. Ama bugün maalesef bunu başaramadık. Camiamızdan özür diliyoruz. Kalan haftalarda alacağımız puanlar ve iyi oyunlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti