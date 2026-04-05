Recep Uçar: "Farklı hayaller kurmak istiyorduk"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar karşılaşmayı değerlendirdi. Uçar, "Fatih Karagümrük'ün son sırada yer alması, oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Son 3-4 haftadaki performansımızın altında kaldık. Bir türlü oyuna giremedik. Rakip çok dirençliydi. Net savunma yaptılar. Bir türlü üretkenlik gösteremedik. Çok da pozisyon vermediğimiz bir maçı 2 gol yiyerek tamamladık. Çok kolay bir frikik savunmasında ikinci top bize maçı kaybettirdi. Üzgünüz. Bu maçı kazanıp, farklı yerler için farklı hayaller kurmak istiyorduk. Ama bugün maalesef bunu başaramadık. Camiamızdan özür diliyoruz. Kalan haftalarda alacağımız puanlar ve iyi oyunlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı