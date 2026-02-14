Haberler

Recep Uçar: "Hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç"

Güncelleme:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-2 berabere biten Gençlerbirliği maçı sonrası, maçın başlangıcının kötü ancak sonunun iyi geçtiğini belirtti ve maçı ofansif hamlelerle tamamladıklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-2 biten Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Maçı özetlersem, hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 beraber kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Gençlerbirliği zor bir deplasman. Bunu bilerek buraya geldik. Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam en son iç sahada, ekim ayında Konyaspor'a kaybetmiştik. Maçı özetlersem, hiç iyi başlamadığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç. Belki hatırlamak istemeyeceğim 70 dakikalık bir oyun oldu. Bu kadar ofansif hamle yapıp, maçı sağ bekimizin 2 tane attığı golle bir puanla döndüğümüz enteresan da bir oyun oldu. Bunun da belki güzel tarafı bu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
