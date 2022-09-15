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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta gün geçtikçe takımın daha iyi oynadığını ve daha çok pozisyonlara girdiğini ifade etti.

Ligde son dört maçı değerlendiren Korkmaz, "İstatistiklerde baktığınız zaman, koşu mesafesi olarak, top hakimiyeti olarak ve pozisyon olarak rakiplerimizden daha üstünüz. Bunu sonuca yansıtamadık ama bundan sonra sonuca da yansıtacağız." diye konuştu.

Korkmaz, iyi yolda olduklarını dile getirerek, "Her zaman söylüyorum. Sabır, çalışmanın sonunda mutlu son olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hafta sonu oynayacakları Adanaspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Kendi sahalarında kolay kolay teslim olmuyor ve pes etmiyorlar. Her maç zor. Bu ligde sezon başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Zor ve farklı bir lig. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynayacağız ve oynamaya çalışacağız. Antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacağız. Bunu en son oynadığımız maçta gördük. Daha da iyi olacağını düşünüyorum."

"Bu sahalar iyi olursa daha farklı bir oyun çıkar"

Korkmaz, antrenman yaptıkları sahanın çok ideal bir saha olmadığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Antrenman yaptığımız ikinci sahaya iki aydır girmiyoruz. Düzelsin diye o da düzelmedi. Maç oynadığımız stadın sahası istediğimiz seviyede değil. Ankara Keçiörengücü maçında daha iyiydi. Maalesef nemli hava sahayı bozmuş."

Statta bir aydır maç yapmadıklarını aktaran Korkmaz, "Biz pas yapan ve oyun oynayan takımız. Bu sahalar iyi olursa daha farklı bir oyun çıkar. Bu bir mazeret değil bir gerçek." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

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