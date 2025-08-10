Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Kötü Mağlubiyet Değerlendirmesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe maçının ardından, "Maalesef kötü bir mağlubiyet, rakibimizi tebrik ediyorum. Evet taraftarımız üzüldü, biz de üzgünüz" dedi.

Trendyol süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada memnun olmadığı tarafların olduğunu dile getiren Palut, "İlk maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Göztepe takımının önde baskı yapabileceğini ve direkt toplarla pozisyon arayabileceği analizlerimizde beklediğimiz bir durumdu. Maçın başlangıcına ve ilk yarının büyük bölümüne baktığımız zaman sahada istediklerimizi yaptık. Bunları pozisyon olarak da destekledik. Rakibin taçlar, kornerler ve direkt toplarla oluşturmak istediği karamboller vardı. Onlara da defansif olarak iyi karşı koyduk. Baktığınız zaman ilk yarı en az iki farkla içeri galip girebilirdik. İkinci yarıda dengeli başladı. 52. dakikada yediğimiz bir gol var geçişten. Ondan sonra maçın bizim için kötü periyot başladı. Rakip son dakikalar içerisinde iki gol daha bulmuş gibi görünse de biz o aradaki periyotta gerekli olan reaksiyonu kuramadık, baskıyı gösteremedik. Sonuna kadar maçı zorlamamız, şansımızı sürdürmemiz gerekirken de ikinci golü maalesef kötü bir şekilde yedik ve zaten puan alma şansımızı yok ettik. Genel baktığınız zaman evet 3-0'lık bir ilk iç saha mağlubiyeti, memnun olmadığım taraflar kesinlikle var. Memnun olduğum bölümler var. Bu bölümleri daha uzun periyotlara yaymamız maçın geneline yaymamız gerekiyor. Neden bu düşüş oldu ikinci yarı? Bunun sebepleri tabii ki bende var. Beklediğim bir durumdu, içeriye yüksek enerjili oyuncuları almak gibi bir planımız vardı. Ama bu oyuncular yenik durumdayken bizi alıp galip duruma götürecek oyuncu tipleri değildi. Onun için sahadaki kreatif oyuncularımızdan yorgunken de maçı çevirme adına reaksiyonlar bekledik. Ama bu da olmadı. Birinci golden sonrası için üzüleceğiz. İlk yarıda oynadığımız oyunu unutmayıp bunu daha uzun zamanla destekleyeceğiz. Maalesef kötü bir mağlubiyet, rakibimizi tebrik ediyorum. Evet taraftarımız üzüldü, biz de üzgünüz" diye konuştu. - RİZE