Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar ile prensipte anlaştığını duyurdu

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar ile prensipte anlaştığını ve Uçar'ın bu akşam Pendikspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden izleyeceğini duyurdu.

Tendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a karşı aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden istifa etmişti. Palut'un ardından teknik adam arayışına giren yeşil-mavili ekip en son Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştıran Recep Uçar ile pernsipte anlaştığını duyurdu.

Uçar'ın bu akşamki Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasını staddan izleyeceğini duyuran Çaykur Rizespor yaptığı açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir" ifadelerine yer verildi. - RİZE