Çaykur Rizespor TD Uçar, Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacaklarını söyledi

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Futbolun kendisi temiz, güzel bir oyun. Bırakalım temiz ve güzel kalsın. Umarım futbolun içindeki bütün bu kirlilikler en kısa sürede temizlenir" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Altı haftalık periyotta 10 puan topladıklarını ifade eden Uçar, "Dört deplasman, iki evimizde oynadığımız maçlarda üç galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet aldık. Benim tarafımdan bakıldığında fena olmayan bir süreç. Evimizde oynadığımız iki iç saha maçını kaybettiğimizi düşündüğümüzde, çok daha iyisini yapabileceğimiz bir süreçti. Lig lideriyle aramızda 3 puan fark var. Ligin 6'ncı sırasındaki bu hafta rakibimiz olan Fenerbahçe'yle de aynı puandayız. Daha iyisi olabilecek fırsatlar vardı, onları değerlendiremedik. Genel anlamda kötü gittiğimizi düşünmüyorum, performansımız iyi ama çok daha iyi olabilirdi" diye konuştu.

'FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Uçar, "Fenerbahçe, özellikle hücum anlamında ligin en çok gol atan takımı. Yaptığı transferlerle iyi bir kadro kurdular. Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi temsil ediyorlar, kendilerine başarılar diliyorum. Amacımız ve idealimiz net; içeride de dışarıda da kiminle oynarsak oynayalım, kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe maçı da bunlardan bir tanesi olacak. Kendi sahamızda seyircimizi mutlu ederek evlerine göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımdaki 7 oyuncunun milli takımlara gittiğini de aktaran Uçar, "Dört oyuncumuz A Milli Takım, ikisi Ümit Milli Takım, bir oyuncumuz da U18 Milli Takımına gitti. Salı gününden itibaren onların da dönüşüyle tam takım çalışmaya başlayacağız" dedi.

'VAR SİSTEMİNİ SAVUNUYORUM'

VAR sistemi ve son dönemde futbolda yaşanan yasadışı bahis iddialarıyla ilgili soruları da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Genel anlamda VAR'ı savunan bir insanım. Çünkü yarışın ve rekabetin çok olduğu bir noktada insan faktörünü ne kadar ortadan kaldırabilirsek, ligin daha adaletli olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene VAR ve hakem kararlarından dolayı çok canımız yandı. Biz adaletli bir oyun olsun, sahada mücadele olsun, hak edenin kazandığı oyunlar istiyoruz. Yasadışı bahis ve şike gibi iddialar yargıya intikal etmiş durumda, şu an ne söylesek doğru olmaz. Futbolun kendisi temiz, güzel bir oyun. Bırakalım temiz ve güzel kalsın. Umarım futbolun içindeki bütün bu kirlilikler en kısa sürede temizlenir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı