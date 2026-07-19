Çaykur Rizespor, Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübünde 24 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."